Balotelli tra Roma e Napoli, ma attenzione alla tentazione estero

Mario Balotelli può andare via per 10 milioni di euro. Roma e Napoli pronte a ingaggiarlo ma occhio a Borussia Dortmund e Marsiglia

Roberto Mancini spera nel rilancio di Mario Balotelli e spera, magari, di vederlo in Italia. L’attaccante del Nizza tornerà nel giro della Nazionale con il Mancio e si giocherà, probabilmente, la sua ultima grande chance. Mario sta facendo bene nel Nizza e ha segnato più di 20 gol in stagione. Il calciatore è pronto a tornare in Italia e preme per un ritorno in Serie A. Juventus, Milan e Inter non sembrano essere interessate ma attenzione alle mosse di Roma e Napoli.

Di Francesco lo stima tanto che lunedì sera il tecnico della Roma è uscito allo scoperto e ha espresso tutta la sua stima per Balo che proprio al Manchester City ha giocato al fianco di Edin Dzeko e con risultati eccellenti. Mario ha un rapporto particolare con i napoletani e direbbe subito di sì agli azzurri (ADL monitora la situazione). Attenzione però alla tentazione estero con Borussia Dortmund e Marsiglia molto interessate. Il Nizza è disposto a lasciar andare Balotelli per 10 milioni di euro e secondo La Gazzetta dello Sport, Raiola, suo agente, è già a lavoro per trovare la situazione migliore.