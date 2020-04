Balotelli: «Totti e il calcione? Non si è mai scusato negli anni»

Balotelli ricorda l’episodio del calcione rimediato da Francesco Totti nel corso della finale di Coppa Italia fra Inter e Roma

Nel corso della diretta Instagram insieme a Damiano “Er Faina”, Mario Balotelli ha riportato alla luce il deprorevole episodio del calcione di Francesco Totti ai suoi danni nel corso di Inter-Roma, finale di Coppa Italia del 2010.

«In quel momento ho capito che non ero io il problema, lui ha fatto un brutto fallo e si è preso il rosso. Che dovevo dirgli? Non si è scusato negli anni, ma so che non ce l’aveva con me».