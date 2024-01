Banega, UFFICIALE il ritorno a casa in Argentina

Banega torna a casa, il centrocampista ex Inter ha scelto di firmare per il Newells in Argentina: il comunicato del club ha ufficializzato il ritorno

Banega torna a casa, il centrocampista ex Inter ha scelto di firmare per il Newells in Argentina: il comunicato del club ha ufficializzato il ritorno. Di seguito la nota del club di Rosario:

NOTA – «Ever ha scelto con il cuore e ha deciso di tornare a Newells per giocare per la seconda volta nel club del suo cuore. Insieme al presidente Ignacio Astore e al direttore sportivo Ariel Michaloutsos, ha firmato il suo contratto fino al 2025. Benvenuto!»