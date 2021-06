Barak: «Conosco molti danesi che giocano in Italia. Damsgaard? Ho letto che vale 50 milioni»

Antonin Barak, giocatore della Repubblica Ceca, ha parlato di Mikkel Damsgaard, talento della Sampdoria e prossimo avversario a EURO 2020

Antonin Barak, centrocampista della Repubblica Ceca, ha parlato di Mikkel Damsgaard, talento della Sampdoria e prossimo avversario a EURO 2020 nel match contro la Danimarca. Le parole del trequartista del Verona ai media cechi.

«Conosco molti danesi che giocano in Italia, come Stryger Larsen dai tempi di Udine o giocatori di grande personalità come Simon Kjaer, che dovrebbe diventare il prossimo capitano del Milan. Oppure c’è anche Damsgaard, compagno di Jankto alla Sampdoria. Ho letto che vale 40 o 50 milioni di euro, quindi è un giocatore di grande qualità. Sarà una partita difficile contro un avversario tosto, questo mi stimola e non vedo l’ora di affrontare la Danimarca. Credo, comunque, che potremo riuscire a passare il turno».