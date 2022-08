La Fiorentina punta forte su Barak, approfittando della situazione poco certa in casa Hellas Verona. La situazione

Barak potrebbe lasciare il Verona per approdare alla corte della Fiorentina di Italiano.

Come riportato dal Corriere di Verona, in casa gialloblu ci sono poche certezze sugli obiettivi della squadra, spingendo molti big (Barak compreso) ad andare via da Verona.