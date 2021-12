Barak Milan: il club rossonero vuole bloccarlo per giugno

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Barak del Verona. I rossoneri hanno l’intenzione di opzionarlo per giugno

Opzione per giugno. Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Barak del Verona. Il quotidiano veronese l’Arena fa il punto sulla trattativa.

Il club rossonero, si legge, più di tanti altri si sta muovendo per bloccare il centrocampista. Non una operazione per gennaio, ma per giugno: Maldini e Massara vorrebbero bloccarlo subito per poi portarlo a Milanello la prossima estate. Oggi, riporta L’Arena, l’Hellas chiede 20 milioni di euro: Barak piace anche in Premier League e in Bundesliga.