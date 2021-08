Barcellona, addio Messi: proteste nella notte all’esterno del Camp Nou – FOTO

I tifosi del Barcellona non ci stanno e non accettano il mancato rinnovo di Leo Messi. Nella notte, proteste all’esterno del Camp Nou

Nella serata di ieri è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Lionel Messi non rinnoverà con il Barcellona, a causa di problemi economici del club. E i tifosi blaugrana sono subito sprofondati nello sconforto, ma hanno provato a farsi sentire dalla società.

Come mostrano diverse foto di Diario Sport, infatti, tantissimi supporter della squadra catalana si sono riuniti all’esterno del Camp Nou riempiendo tutta l’area con indosso la maglia di Messi. Una protesta pacifica, per far comprendere al Barcellona tutto l’amore che provano per il loro fuoriclasse.