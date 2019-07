Barcellona, Alena furioso con De Jong: «Mi ha rubato rubato il 21 senza chiedere»

Alena ha parlato del cambio di maglia al Barcellona, con il 21 finito sulle spalle di De Jong: «Avrei gratido un messaggio da parte del club»

Uno dei grandi colpi dell’estate del Barcellona è stato sicuramente Frankie De Jong. L’olandese ha mantenuto il numero di maglia indossato in precedenza all‘Ajax, ovvero il 21. Due cifre alle quali il talento olandese è molto legato.

Al Barcellona ha scelto il 21, scalzando Carles Alena che ha dovuto ripiegare sul 19. Un retroscena svelato dallo stesso centrocampista del Barcellona, il quale, parlando in conferenza stampa, non ha nascosto la propria arrabbiatura nei confronti del club:

«La verità è che mi sono sentito molto male per il fatto che il club non mi ha nemmeno inviato un messaggio per chiedermi del cambio di numero. Sono cose che a volte accadono in questo club e che non capisco. Hanno promesso a De Jong che avrebbe indossato il 21 senza chiedermelo prima. Dargli la numero 21 era una questione tra me e lui. Avrei gradito un messaggio da parte del club»