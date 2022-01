ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli infortuni continuano a tormentare Ansu Fati: il dieci del Barcellona nella sfida di ieri è uscito in lacrime

Non c’è tregua per il numero dieci del Barcellona Ansu Fati. Ieri sera nella sfida di Coppa del Re è uscito in lacrime dopo aver accusato un problema muscolare.

Secondo Sport, il talento classe 2002 avrebbe riportato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra.