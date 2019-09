Barcellona, Bartomeu: «Ecco cosa ha detto Neymar al PSG»

Neymar al Barcellona: ecco le indiscrezioni rivelate dal presidente del Barcellona Bartomeu dopo il mancato affare col PSG

Il numero uno del Barcellona, Bartomeu, rivela in un’intervista alla tv ufficiale del club catalano alcuni scoop sulla trattativa per Neymar non andata in porto col PSG.

«Non è che non abbiano voluto vendere il giocatore al Barcellona, semplicemente non vogliono vendere i migliori giocatori. Se c’era il Real Madrid dietro? So che c’erano tre squadre, però Neymar ha detto al PSG che voleva andare solo al Barcellona».