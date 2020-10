Barcellona, Bartomeu si è dimesso insieme alla sua giunta: i dettagli

Josep Maria Bartomeu si è dimesso dalla presidenza del Barcellona insieme a tutta la sua giunta: i dettagli

Josep Maria Bartomeu ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Barcellona. L’intero consiglio di amministrazione del club blaugrana, ​​riunitosi in questo momento, ha deciso di dimettersi, dopo aver appreso la posizione della Generalitat de Catalunya.

«Annuncio le mie dimissioni e quelle del resto del consiglio di amministrazione. È una decisione presa in considerazione da tutti. Questa mattina ho ricevuto la risposta della Generalitat e la loro risposta è chiara: Il Governo della Generalitat ribadisce che non ci sono impedimenti legali a festeggiano il voto di sfiducia. Ciò significa che chiedono che il voto sia decentralizzato. Non fanno menzione della nostra proposta di avere 15 giorni di margine per poter garantire le necessarie misure di sicurezza» ha dichiarato Bartomeu in conferenza.