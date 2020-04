Barcellona, cambia l’organigramma del club: il comunicato

Con un comunicato ufficiale il Barcellona ha annunciato delle modifiche all’interno dell’organigramma blaugrana. I dettagli

Con un comunicato ufficiale il Barcellona ha informato di aver modificato alcune cariche all’interno dell’organigramma del club. Decisione presa dopo le dimissioni di sei dirigenti. Il comunicato.

«Su proposta del Presidente, Josep Maria Bartomeu, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina di Jordi Moix, in qualità di Vice Presidente per l’Economia e l’equità; Pau Vilanova, come vice presidente istituzionale; Oriol Tomàs, in qualità di vicepresidente dell’area commerciale; Marta Plana, in qualità di segretaria del consiglio di amministrazione; e David Bellver, come tesoriere.

Javier Bordas sarà il responsabile della prima squadra di calcio, mentre Xavier Vilajoana sarà responsabile del Barça B, delle squadre giovanili e del calcio femminile. I dirigenti responsabili del comitato di conformità saranno il segretario del consiglio di amministrazione, Marta Plana, e il tesoriere David Bellver, mentre Joan Bladé, oltre a continuare a essere responsabile delle squadre di basket, sarà responsabile del comitato di controllo e trasparenza .

Il rimodellamento del Consiglio di amministrazione mira non solo a definire un nuovo piano per superare le conseguenze della crisi sanitaria che stiamo vivendo, ma anche a completare tutte le azioni prioritarie corrispondenti al programma di governo avviato nel 2010 e al Piano strategico 2015-2021 . Sono sfide molto impegnative e di straordinaria importanza per il presente e per il futuro dell’istituzione.

Il Consiglio ritiene che ora, più che mai, tutti debbano concentrarsi su queste sfide e, al di là del dibattito interno che dovrà sempre svolgersi in un organo collegiale, è indispensabile generare un consenso molto solido sul tempo per concordare su tutte le misure che devono essere attuate durante questo periodo».