Barcellona, i complimenti di Xavi a Ten Hag: «Guardate come gioca Fred!»

I complimenti di Xavi a Ten Hag nella conferenza stampa del tecnico del Barcellona in vista della sfida contro lo United in Europa League

Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di Europa League contro Manchester United-Barcellona. Di seguito le sue parole di stima verso il tecnico dei Red Devils, Ten Hag.

«Erik è molto bravo, mi piace molto. Ha costruito una squadra in cui riesce ad ottenere il meglio dai giocatori, basta questo per parlare bene di lui al di là della bravura tattica o nella gestione dello spogliatoio. Guardate Sancho, Rashford, Fernandes… Guardate come sta giocando Fred!»