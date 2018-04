Barcellona, la Liga è tua: 25esimo titolo per i blaugrana

Il Barcellona vince la Liga con 4 gare d’anticipo: per la squadra blaugrana si tratta del 25 trionfo nel campionato spagnolo

Dopo la vittoria in Coppa del Re, il Barcellona di Ernesto Valverde trionfa anche in Liga. I blaugrana, infatti, grazie alla vittoria per 4-0 sul Deportivo la Coruna di Clarence Seedorf (un gol di Coutinho e tripletta del solito Lionel Messi) conquistano il loro 25esimo campionato spagnolo, che mancava dalla stagione 2015/2016. Nonostante l’eliminazione in Champions League ad opera della Roma, quella del Barça resta un’annata spettacolare. Messi e compagni, infatti, vincono il titolo di Spagna con ben 4 giornate d’anticipo e con un distacco enorme dalle avversarie: +11 dall’Atletico Madrid, che ha disputato però 35 gare, e ben +15 dal storico rivale Real Madrid.

Ora l’obiettivo dei blaugrana è quello di portare a terminare il campionato da imbattuti, cosa accaduta solo due volte in Liga: nel 1930 all’Athletic Bilbao e nel 1932 al Real Madrid. Ma non solo, i catalani vogliono anche prolungare la striscia di risultati utili consecutivi al momento a 41 (già battuto il record della Real Sociedad di 38 risalente alle stagioni 1977/1978 e 1978/1979). Tutto ciò nell’anno dell’addio di Andres Iniesta, uno dei migliori calciatori che abbiano mai solcato i campi da gioco spagnoli, che tra qualche gara saluterà per sempre la maglia del Barcellona.