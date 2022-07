Barcellona, Laporta: «Dembele? Lo stipendio va ridimensionato per evitare squilibri»

Dembele via dal Barcellona? Joan Laporta, presidente del club blaugrana, analizza la situazione dell’attaccante

Joan Laporta ha parlato anche della situazione di Dembele in conferenza stampa.

Ecco le parole del presidente del Barcellona.

DEMBELE – «Se non accetta la nostra proposta non potrà restare. Se non la accetta non c’è niente da fare. Dobbiamo ridimensionare lo stipendio affinché non ci siano squilibri che possano distorcere tutto».