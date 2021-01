Barcellona: Laporta, Font e Freixa candidati alla presidenza del club. Il comunicato

Il Barcellona ha ufficializzato quali saranno i candidati presidenti del club nelle prossime elezioni: battaglia tra Laporta, Font e Freixa

Il Consiglio elettorale si è riunito questo giovedì all’Auditorium 1899 del Camp Nou per proclamare i candidati finali per le elezioni presidenziali del FC Barcelona che si terranno domenica 24 gennaio.

Una volta completato il processo di convalida delle firme presentate, il Consiglio elettorale, composto da Xavier Guixeres, in qualità di presidente, Jordi Aranda, Antonio G. Bermúdez, José M. Balart, Jesús Valdés e José María Mir, in qualità di segretario, ha proclamato Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa sono candidati ufficiali alla presidenza dell’FC Barcelona, ​​come stabilito nell’articolo 48.5 dello Statuto del Club.

Durante il periodo di convalida della firma, il partner Emili Rousaud ha annunciato al consiglio elettorale la sua decisione di ritirarsi dal processo elettorale. Di seguito vengono descritti in dettaglio i risultati di questo processo di convalida:

JOAN LAPORTA I ESTRUCH

Firme presentate: 10.272

Firme valide: 9.625

VÍCTOR FONT I MAINTEN

Firme presentate: 4.713

Firme valide: 4.431

ANTONI FREIXA I MARTÍN

Firme presentate: 2.822

Firme valide: 2.634

Dopo la proclamazione dei candidati, domani, venerdì 15 gennaio, inizia la campagna elettorale, che culminerà con il giorno delle votazioni di domenica 24