Barcellona, Laporta su Dembelé: «Delusi dal suo comportamento. Difficile che giochi»

Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto Adama Traorè. Le sue parole sul caso Dembelè:

DEMBELE’ – «Siamo rimasti delusi da lui. Non ha voluto negoziare la proposta e lui con i suoi agenti non hanno accettato la nostra proposta. Difficile che giochi se non vuole rinnovare il contratto. Lo abbiamo trattato nei migliori dei modi e difeso sempre per questo c’è tanta delusione».