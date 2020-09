Barcellona, lesione del retto del quadricipite per Braithwaite

Il Barcellona ha comunicato l’entità dell’infortunio di Martin Braithwaite

Infortunio per Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona. A comunicare l’entità del problema è stato lo stesso club blaugrana tramite un comunicato.

«Il giocatore della prima squadra Martin Braithwaite ha subito un infortunio al quadricipite retto sinistro. I test effettuati questa domenica hanno messo in luce questo infortunio, avvenuto sabato nell’allenamento post partita. In questa preseason, Martin Braithwaite ha partecipato alle amichevoli contro Nàstic e Girona, entrambe allo stadio Johan Cruyff. Contro la squadra di Tarragona ha giocato tutto il secondo tempo, sostituendo Messi, mentre contro il Girona ha giocato l’ultima mezz’ora di partita. Va anche ricordato che in precedenza era stato convocato dalla Danimarca, squadra con la quale aveva giocato le partite della Nations League contro Belgio e Inghilterra».