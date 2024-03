Barcellona Napoli, altro infortunio per Xavi: la situazione

Altro infortunio in casa Barcellona con l’impegno di Champions League con il Napoli alle porte: ecco chi si è fermato

Dopo De Jong e Pedri con il Bilbao, anche Raphinha è dovuto uscire nel primo tempo. Infatti, durante la gara contro il Maiorca di venerdì sera, Xavi ha dovuto sostituire il brasiliano con Fermin Lopez al 37′.

Raphinha è stato pizzicato da un contrasto sulla caviglia e non è riuscito a continuare, uscendo quindi nella prima frazione. Seguiranno aggiornamenti in vista del Napoli in Champions League.