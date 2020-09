Barcellona, Messi potrebbe restare un altro anno: il padre smentisce

Il grande addio di Messi al Barcellona potrebbe essere ritardato di un anno

La telenovela tra Lionel Messi e il Barcellona si arricchisce di un altro episodio. Primi timidi segnali d’apertura per l’argentino, che potrebbe restare in blaugrana un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto. Le trattative tra il padre della Pulce e il club catalano proseguono, ma il presidente Bartomeu non vuole lasciare andare via gratuitamente il calciatore.

Il portale Deportes Cuatro ha raggiunto Jorge Messi, il quale – per la prima volta – avrebbe aperto alla permanenza di Leo al Barcellona per un’altra stagione, per poi firmare a costo zero per il Manchester City. Più tardi, però, il padre di Messi ha smentito tale dichiarazione rivelando di non aver risposto con un sì alla domanda sulla permanenza in Catalogna, bensì con un «Non lo so».