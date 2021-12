Barcellona, Piqué: «Addio Messi momento triste. Real? Preferisco la morte»

Gerard Piqué, difensore e bandiera del Barcellona, si è raccontato in un’intervista concessa a El Hormiguero. Le sue parole

TRASFERIRSI AL REAL MADRID – «È assolutamente impossibile, niente mi convincerebbe. Preferirei morire piuttosto che dover giocare con la maglia del Real Madrid».

ADDIO MESSI – «È stata una giornata molto dura, io e lui abbiamo condiviso lo spogliatoio per 16 anni. È come un fratello per me. È stato difficile superare quel momento a livello personale. Quest’anno le cose non sono iniziate bene per noi, anche perché il più forte giocatore della storia ci ha lasciati. Ha vinto il Pallone d’Oro perchè ha dimostrato nuovamente di esserlo».

FINE CARRIERA – «Ho parlato con i miei ex compagni di squadra. C’è un abisso dopo il ritiro, giochi da quando hai 16 anni e poi il vuoto. Non importa quanto tu sia preparato, mi dicono che è un precipizio e che per adattarsi alla nuova vita serve molto tempo».