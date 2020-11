Barcellona, Sergi Roberto salta la Juve. Le ultime su Piqué, i bluagrana perdono i pezzi dopo la sconfitta con l’Atletico

Non ci sono buone notizie in casa Barcellona dopo il ko con l’Atletico. Sia Sergi Roberto sia Gerard Piqué sono attesi da lunghi stop per i relativi infortuni. In particolare il difensore ha rimediato la lesione parziale del legamento crociato. Entrambi non saranno a disposizione per il match dell’8 dicembre con la Juventus.

