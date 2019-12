Barcellona, Piqué si infortuna: verso il forfait contro l’Inter

Inter-Barcellona potrebbe vedere assente Piqué in seguito a un infortunio rimediato domenica contro l’Atletico Madrid

Il Barcellona ha vinto 0-1 in casa dell’Atletico Madrid riguadagnando il primo posto in Liga ma ha perso Gerald Piqué. Il difensore è uscito in seguito a uno scontro con Vitolo, causato dall’erba scivolosa, e potrebbe saltare la sfida di Champions contro l’Inter di martedì 10 dicembre.

Nei blaugrana è assente anche Dembelé, fermo a causa di un infortunio muscolare rimediato contro il Borussia Dortmund. Due assenze pesanti che potrebbero far “sorridere” Conte in vista del big match di Champions.