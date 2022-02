Ex ds Barcellona: «Lautaro? Vicino, ma è saltato per il Covid»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport su Lautaro Martinez e Messi

L’ex direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport su Lautaro Martinez e Messi. Le sue parole:

MESSI – «Momento difficile da immaginare ma è arrivato. Post Messi difficile ma al Barca ci sono giovani forti».

LAUTARO – «E’ cambiato tutto per colpa del Covid, ma è stato vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona».

VILLAREAL-JUVE – «Gli spagnoli negli ultimi anni hanno avuto una bella politica sportiva e hanno vinto l’Europa League. Sarà una partita difficile per la Juventus».

LOCATELLI-VLAHOVIC – «Avevamo chiesto in prestito l’attaccante due anni fa, ma non si fece nulla. Locatelli sarebbe un giocatore perfetto per i blaugrana, eravamo vicini ma poi con la Juve non è andata».