Barcellona Psg, Liberation: «Rosso Araujo? Non spiega il dominio»

Se c’è in Spagna la lamentela sui presunti torti subiti dal Barcellona, in Francia parimenti c’è l’esatto contrario, con la rivendicazione dell’impresa del Psg. É quanto scrive Gregory Schneider su Liberation, che parte da una constatazione a suo avviso ineludibile: «La vittoria dei parigini martedì in Catalogna non deve nulla all’espulsione di un giocatore del Barcellona ma tutto alla loro maestria tecnica, tattica e fisica».

Il rosso ad Araujo, insomma, non spiega tutto. C’è altro che racconta il match: «Ventuno tiri contro sette, 2,56 a 0,77 negli Expected Goals, possesso palla del 68% per i parigini, che erano già qualificati dal 61’… Cifre dure per il Barcellona, ​​completamente dominato dal calcio d’inizio da un Psg molto più atletico, tenace nei duelli e forte nell’uno contro uno. Al quale va aggiunta un’inferiorità numerica – durata un’ora – difficile da gestire contro squadre di questo livello, esattamente come succede per altri eventi di una partita, un gol subito o l’infortunio di un giocatore importante, per esempio. I giocatori parigini hanno avuto il merito di pressare costantemente come squadra, comprimendo Frenkie De Jong e altri nei loro trenta metri». Perciò, vittoria strameritata, al di là di ogni considerazione di Xavi e di tutti coloro che si stanno lamentando