Barcellona-Psg: il definitivo ingresso dei francesi tra le big d’Europa

La sensazione dopo l’incredibile rimonta del Psg per 4-1 contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League

La vittoria per 4-1 a Barcellona regala al Psg una semifinale di Champions League al raggiungimento della quale il più convinto era Luis Enrique. Già a fine gara Dembelé non ha perso tempo e si è proiettato oltre: «È una cosa importante. L’ultima volta che siamo stati in semifinale siamo arrivati in finale e incrociamo le dita sperando di poter fare lo stesso quest’anno e arrivare a Wembley. Dovremo recuperare in tempo per il Lione nel fine settimana, poi guarderemo avanti alla semifinale». Ci sono una serie di numeri che rendono importante ciò che ha fatto la squadra.

1) Quarta semifinale. Per il Psg i precedenti sono quelli del 1995, 2020 e 2021. E se la prima è stata più un episodio, la terza in 5 anni segnala l’ingresso definitivo nel club delle big per i risultati e non solo più per la dimensione economica.

2) Nessuno come Mbappé. 41 reti e 9 assist: non c’è paragone, Kylian non ne ha in tutta Europa in questa stagione che dovrebbe essere l’ultima a Parigi.

3) Come Ibra e Sheva. Con la doppietta di ieri Mbappé ha toccato 48 gol in Champions League, eguagliando due campioni che noi conosciamo molto bene.

4) Tre anni. Era dal 2021 che il Barcellona non incassava 4 reti in Champions. E, guarda caso, anche quella volta il responsabile era stato il Psg.