Barcellona, responsabile giovanili: «Ansu Fati? Non lo vendiamo»

Da Barcellona si esclude categoricamente una partenza del baby talento Ansu Fati: le parole del responsabile delle giovanili

Ansu Fati resta a Barcellona. A ribadirlo è stato Xavier Vilajoana, responsabile delle giovanili dei blaugrana, nel corso dell’intervista concessa a Sport.

«Non esiste nessun caso per noi, non abbiamo mai parlato di una sua cessione. Non usiamo i talenti del nostro settore giovanile per fare cassa. Se crediamo che qualcuno possa arrivare in prima squadra, non lo vendiamo. Ansu è tranquillo e contento, sarà un giocatore importante nel Barcellona dei prossimi anni».