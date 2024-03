Barcellona, Luis Enrique, Flick e Marquez: i nomi per il post Xavi

Barcellona, continua la ricerca del sostituto di Xavi per la panchina: i primi nomi nella lista del presidente Laporta

Il Barcellona prosegue con la ricerca di un nuovo allenatore in vista dell’addio a giugno di Xavi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sono tre nomi favoriti per la panchina.

Il primo è quello di Luis Enrique, attualmente al PSG. Il tecnico spagnolo piace sia per la sua proposta di calcio che perchè conosce già l’ambiente granata. Una pista più semplice invece porta al tedesco Hansi Flick, sponsorizzato da Pini Zahavi, super agente e amico di Laporta. Soluzione casalinga invece sarebbe quella di Rafa Marquez, molto apprezzato in società e alla guida della seconda squadra. La speranza però di Laporta rimane quella di poter confermare Xavi, ma solo in caso di vittoria di campionato e/o Champions, il tecnico valuterebbe una permanenza.