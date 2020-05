Luis Suarez può lasciare il Barcellona a fine campionato: sull’uruguaiano c’è l’Inter Miami di David Beckham

Luis Suarez potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione, nonostante un contratto in essere fino al 2021 (con opzione di rinnovo di un altro anno in caso del 60% di presenze in campionato).

Sulle tracce dell’attaccante blaugrana ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham, formazione della Major League Soccer.