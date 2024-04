Barcellona ter Stegen: «Espulsione? Se fischi fallo è da rosso»

Le parole di Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona sull’espulsione di Araujo, in contrasto con quelle di Xavi

Marc-André ter Stegen ha commentato l’episodio dell’espulsione di Araujo che ha portato all’eliminazione del Barcellona contro il PSG. Di seguito le sue parole, in contrasto con quelle polemiche di Xavi.

«L’espulsione di Araujo? Non voglio dire che sia stato un errore; volevo andare a prendere la palla ma se fa fallo devi fargli vedere il rosso. Da lì tutto è cambiato ma si poteva fischiare. Se non avessimo concesso gol al 40′ minuto e fossimo andati in vantaggio all’intervallo, avremmo potuto avere la possibilità di lottare».