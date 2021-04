Il Barcellona agguanta la vittoria al 90′ con la rete di Dembélé: grande gol del francese con i blaugrana che vanno a -1 dall’Atletico Madrid

Il Barcellona torna in maniera prepotente nel discorso per la vittoria della Liga. La squadra di Koeman coglie la vittoria solo al 90′ con il gol di Dembélé che schianta il Valladolid per 1-0.

Ora la classifica si fa interessante: il Barcellona si porta al secondo posto ad una sola lunghezza di distanza dall’Atletico Madrid, in fase calante nell’ultimo periodo.