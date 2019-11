Valverde assicura: «Il Barça non è in crisi» – VIDEO

Ernesto Valverde assicura in conferenza stampa che il suo Barcellona non è in crisi, nonostante il pareggio contro lo Slavia

Dopo il pareggio interno con lo Slavia Praga, Ernesto Valverde scaccia i fantasmi e assicura che il Barcellona non è in crisi. Queste le parole del tecnico del Barça in conferenza stampa.

«Siamo preoccupati ma non tanto, visto che siamo ancora primi nel girone di Champions. All’inizio della stagione, l’obiettivo non è la Liga ma vincere tutti i tre titoli e questo è un approccio che, quando non si vince, porta frustrazione. Il fatto positivo è che sei costretto a reagire quando le cose vanno male»