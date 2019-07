Barcellona, Valverde catechizza Griezmann: «Ha molta strada da fare»

Barcellona, Valverde è duro con Griezmann alla prima uscita: «Deve imparare tante cose del nostro gioco, ha molta strada da fare»

Ernesto Valverde ha subito messo Antoine Griezmann in campo da titolare, nella prima uscita del Barcellona contro il Chelsea. Il francese, inutile negarlo, è stata la star degli ultimi mesi nel panorama calcistico internazionale e c’era sicuramente tanta voglia di vederlo all’opera. La gara non è andata per il meglio, né per il francese tantomeno per i blaugrana.

Lo stesso allenatore, al termine della stessa, ha catechizzato il francese: «Deve ancora abituarsi, deve ancora imparare molte cose del nostro gioco. Si vede che quando ha la palla può sempre creare pericoli, ma ha ancora molta strada da fare. Ci aspettiamo molto da lui».