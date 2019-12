Barcellona, Valverde: «Il Clasico è una gara con motivazioni speciali»

L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, commenta il pareggio contro la Real Sociedad, in vista del Clasico

Ernesto Valverde è un po’ deluso dopo il pareggio contro la Real Sociedad. Ai microfoni di Barcellona TV, il tecnico fa il punto in vista del Real Madrid.

«Vogliamo sempre vincere. Sembrava avessimo iniziato male, e questo li aveva stimolati. Sicuramente è stata una bella partita, intensa dall’inizio alla fine. Se siamo pronti per il Clasico? In alcuni momenti siamo stati bene, altri no. Mercoledì sarà una gara diversa, con motivazioni speciali».