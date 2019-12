Barcellona, Valverde: «In Champions sei fuori in pochi minuti» – VIDEO

Ernesto Valverde commenta in conferenza stampa la vittoria del Barcellona contro l’Inter a San Siro. Le sue parole

In conferenza stampa, dopo la vittoria a San Siro, Ernesto Valverde ha parlato delle ambizioni del Barcellona di vincere la Champions.

«Io non ho mai vinto la Champions, vogliamo vincerla come tutte le squadre. Non si possono avere giornate no, il livello è altissimo. Cinque-dieci minuti possono eliminarti. Il Liverpool aveva perso 3 partite nei gironi, noi nessuna. Però siamo stati eliminati da loro»