Barcellona, Xavi: «Questa sera meritavamo la vittoria...»

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine del match di Champions contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «C’è un po’ di tristezza, dopo l’1-0 il Napoli si è svegliato però questa è la Champions League. Se c’era una squadra che meritava di vincere questa era il Barcellona. La squadra mi è piaciuta molto in entrambi i reparti, sia davanti che in difesa. Se mi mancherà il Barcellona? Sicuramente, ma la decisione è stata presa e non tornerò indietro. Penso sia la decisione corretta per il club».