Barcellona Xavi: «Se saremo squadra andremo in semifinale»

Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League con il PSG

CUBARSI E YAMAL – «Vogliono migliorare sempre di più. Non devo spiegare loro molto. È una notte di Champions League ed è una grande opportunità. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra. Raphinha? Pensa alla squadra e al gruppo. Tutti pensano al collettivo. Da qui nasce il miglioramento. Raphinha ha tanto talento. Può fare la differenzia come all’andata».

PEDRI – «Tutti i convocati potranno giocare 90 minuti. Con Pedri parleremo di stanchezza. Pedri dovrà essere molto importante domani. Le perdite di Christensen e Sergi sono molto pesanti. La chiave per domani è essere una squadra. Dobbiamo dare il massimo e la nostra vita per arrivare in semifinale. Se saremo squadra avremo i numeri per accedere alle semifinali».

PEDRI E GUNDOGAN – «Mi piacciono entrambi. Li immagino mentre fanno l’ultimo passaggio. E’ grazie alla grande qualità che hanno. Ci danno tempi e ritmo. Domani è una partita difficile per i centrocampisti. Saremo davanti ad una delle squadre con più intensità al mondo. Se Gundogan e Pedri avranno spazio e tempo, avremo molto da guadagnare».