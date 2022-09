Barcellona, Xavi: «Lewandowski è insaziabile»

Le parole di Xavi dopo la vittoria del Barcellona: «Dembelé? È felice, si diverte. É un giocatore che fa la differenza»

Xavi ha parlato ai microfoni di Marca dopo la vittoria del Barcellona sul Victoria Plzen. Di seguito le sue parole su Lewandowski e Dembelè.

LEWANDOWSKI – «La tripletta di Lewandowski? Robert è così, insaziabile. Sono felice di come si allena, di come aiuta i suoi compagni di squadra. È umile, guida gli altri e fa un ottimo lavoro nel pressing. Non si tratta solo di fare tre gol».

DEMBELÉ – «È felice, si diverte. É un giocatore che fa la differenza, fa assist e segna. È una freccia sulla fascia destra. Non voglio fare troppi complimenti ma l’abilità che ha nell’uno contro uno è al livello del miglior Neymar».