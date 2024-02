Barcellona, Xavi: «Napoli? Ci hanno dominato per 10 minuti...»

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Getafe

PAROLE – «Non abbiamo subito il pari per una questione fisica, siamo stati molto bravi. È dipeso più da un fattore mentale, avevamo segnato lo 0-1… La squadra stava regredendo. Era ora di calmarsi. Ci hanno dominato per 10 minuti e abbiamo pareggiato, è andata così. Gundogan gioca per il suo ruolo e per la qualità che ha. Fa la differenza. Su Araujo non ho dubbi, per me lui è il presente e il futuro del Barça. È uno dei leader dello spogliatoio e fondamentale per il futuro del club. In generale comunque parliamo molto e dobbiamo agire. Non possiamo fallire in nessuna partita. Sono tutte finali se vogliamo vincere LaLiga e la Champions League».