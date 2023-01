Barcellona, Xavi suona la carica: «Vogliamo lottare per campionato, Copa ed Europa League»

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro la Real Sociedad

PAROLE – «Siamo in un ottimo momento e la Supercoppa ci ha dato fiducia. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi, non possiamo pensare di accontentarci di un trofeo. Vogliamo lottare per campionato, Copa ed Europa League».