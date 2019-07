Barella, è già record: è il colpo più costoso della storia dell’Inter

Nicolò Barella ha già stabilito un primo piccolo record nella storia dell’Inter: il centrocampista è il colpo più costoso della storia nerazzurra

Nicolò Barella si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista, dopo aver sostenuto le visite mediche, si è recato in sede per firmare il contratto e una volta uscito è salito in macchina direzione Lugano.

Nonostante Barella debba ancora esordire con la maglia nerazzurra, il centrocampista sardo ha già stabilito un piccolo record. Gli oltre 45 milioni spesi dall‘Inter per piegare la resistenza del Cagliari hanno fatto si che Barella diventasse il colpo più costoso della storia nerazzurra. Più di Bobo Vieri e di Joao Mario che dividono con il sardo il podio.