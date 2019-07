Bari, vicina l’intesa con la Spal per il bomber Antenucci

Il Bari punta tutto su Mirko Antenucci. Il centravanti si appresta a lasciare la Spal per firmare con i baresi

Mirko Antenucci si avvicina al Bari. Secondo Alfredo Pedullà, il centravanti reduce da una discreta annata con la maglia della Spal è vicino alla firma con il club barese presieduto da De Laurentiis.

Il Bari, dopo la promozione dalla D alla C, punta al ritorno in B. Entro giovedì, al massimo venerdì, dovrebbe arrivare il via libera della Spal al grande colpo. Poi in arrivo anche Kupisz e Terrani. Fatta anche per il centrocampista Folorunsho, Frattali e Scavone.