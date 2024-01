Barone: «La Fiorentina ha il Viola Park per trovare talenti»

Le parole di Joe Barone sulla Fiorentina: tra mercato, Viola Park e ottimismo su quello che può fare la squadra in questa sessione

Al workshop al Viola Park organizzato dalla Fiorentina e la Lega Pro, Joe Barone, ha rilasciato qualche dichiarazione sia sulle strutture che sul mercato, risultando assai ottimista sul futuro. Le parole a Tuttomercatoweb.

«Strutture come il Viola Park, nato, è importante ricordarlo, grazie a una collaborazione seria e concreta tra una Società di calcio, le Istituzioni Sportive e quelle Politiche locali, condizione necessaria per poter realizzare opere di questo tipo. Mercato? Io penso che strutture di questo tipo possano aiutare a crescere i nostri vivai per creare nostri giovani talenti del futuro»