Baroni Lazio: «La nostra sfida è dimostrare che siamo al livello delle big; qui nessuno è una riserva»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro il Napoli

IL PENSIERO PER FLAVIO E FRANCESCO – «Noi come staff e società ci uniamo al pensiero per Flavio e Francesco»

LA FORZA DELLA SQUADRA – «Ci autoalimentiamo è un gruppo che lavora e che ha cultura, il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, queste gare ci alzano il livello. Io dico sempre che però la prima sfida è con noi, dimostrare di essere al livello di certe squadre. Lo vogliamo dimostrare attraverso il gioco, lo abbiamo fatto tranne gli ultimi 15 minuti del primo tempo»

NON CI SONO RISERVE – «Lo spazio c’è per tutti perché tutti lavorano. Non voglio parlare di riserve, perché tutti lavorano verso la stessa direzione. Poi qualcuno è più pronto. Oggi Dele ha fatto la sua prima partita importante, può crescere tantissimo. Adesso voglio che la squadra mantenga l’umiltà, stiamo facendo bene. Però il percorso è lungo»

SUL CAMPIONATO – «Si fatica a salire e ci vuole poco a scendere, noi quindi dobbiamo essere bravi ad interpretare queste partite con questo tipo di squadre forti che ci sono in Serie A»