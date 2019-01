Baroni, arriva la prima vittoria in Serie A: il Frosinone così torna a sperare

La vittoria in trasferta conquistata dal Frosinone sul Bologna di Inzaghi è il primo successo in Serie A per Marco Baroni

Finalmente è arrivata la prima vittoria in Serie A. Non per il Frosinone, ma per il suo tecnico Marco Baroni, subentrato lo scorso dicembre all’esonerato Moreno Longo. Alla sua seconda esperienza nel massimo campionato, Baroni esordisce alla guida con i ciociari conquistando due pareggi consecutivi contro Udinese e Milan, seguiti dalle sconfitte contro Chievo e Atalanta.

Sembrava l’inizio di un’altra avventura tormentata, dopo che con il Benevento nella passata stagione era incappato in un esonero inevitabile dopo nove sconfitte consecutive. Invece, al quinto tentativo è arrivato il suo primo successo in Serie A, un 4-0 senza storia sul campo di un Bologna ormai completamente allo sbando. Il Frosinone si porta così a 13 punti in classifica, a -4 dal quartultimo posto occupato dall’Empoli che vorrebbe dire salvezza. Difficile? Sicuramente, ma di certo non impossibile: credere nell’impresa è d’obbligo.