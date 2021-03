Bartomeu arrestato: passerà la notte nella stazione di polizia

Josep Maria Bartomeu non sarà rilasciato dopo l’arresto nelle scorse ore: l’ex presidente del Barcellona non verrà rilasciato a breve

L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato questa mattina dai Mossos d’Esquadra, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna. Gli arresti sono avvenuti a seguito delle indagini sul caso ‘Barçagate’, l’inchiesta sui social scaturita dalla denuncia di un anno fa.

Come riporta Ser Catalunya e diverse fonti spagnole, l’ex presidente del Barcellona passerà la notte in stato di fermo nella stazione di polizia e non verrà dunque rilasciato.