Barzagli vede Juventus: «Lo Scudetto dipende ancora da noi»

Andrea Barzagli nega la lite nello spogliatoio Juventus dopo il ko contro il Napoli e spiega l’incontro con i tifosi a pochi giorni dalla trasferta con l’Inter

«Lo Scudetto? Dipende ancora da noi». Andrea Barzagli sottolinea l’importanza del punto di vantaggio, l’ultimo, della Juventus nei confronti del Napoli. E all’indomani del ko nello scontro diretto contro gli azzurri all’Allianz Stadium nega i rumors su una presunta lite nello spogliatoio bianconero: «Non è accaduto assolutamente nulla, non c’è stata alcuna scazzottata. Abbiamo rimuginato lunedì ma siamo tornati in campo con più voglia di prima. Siamo a +1 dal Napoli, bisogna cancellare questa serata storta e ripartire. Adesso abbiamo più pressione, ma bisogna avere anche più cattiveria per preparare e affrontare la gara con l’Inter» rivela il centrale bianconero ai microfoni di Sky Sport nell’intervista odierna da Vinovo.

Prosegue ancora Barzagli, intervenuto anche sull’argomento relativo alla presenza dei tifosi bianconeri ieri in quel di Vinovo per incoraggiare la squadra: «Non c’è stata alcuna contestazione, i nostri tifosi ci hanno solamente incoraggiato e tutta la squadra ha sentito la loro vicinanza. Non ho avvertito alcune contestazione in questi giorni, ma son venuti solamente per spronarci e aiutarci. Sarà una partita che vale tanto, sia per noi che per l’Inter. Dovrà venire fuori l’unione del gruppo e la voglia di vincere, che in questi anni hanno sempre fatto la differenza. Sabato dovremo dare l’anima tutti, anche chi entrerà dalla panchina, ci sarà da soffrire e dobbiamo fare qualcosa in più rispetto a ciò che si fa solitamente».