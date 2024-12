Baschirotto: «Il Lecce doveva reagire oggi, ma siamo andati in difficoltà numerica su quel reparto»

Baschirotto, difensore e capitano del Lecce, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Como

Ai microfoni di DAZN, il capitano del Lecce Baschirotto, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Como.

LE PAROLE – «Siamo un po’ in difficoltà numerica in difesa, ma abbiamo tenuto nel primo tempo. Nel secondo tempo volevamo reagire, ma non ci siamo riusciti, anche per merito del Como. Ora dobbiamo archiviare e pensare subito alla prossima partita in casa contro il Genoa”. Baschirotto ha poi parlato dell’importanza della continuità e della forza mentale: “Bisogna stare sul pezzo giorno dopo giorno, non mollare mai e cercare sempre di migliorarsi. In difesa siamo in difficoltà numerica, ma abbiamo retto nel primo tempo. Nella ripresa volevamo reagire, ma non ci siamo riusciti, anche per merito del Como. Ora dobbiamo archiviare e pensare alla prossima partita contro il Genoa»