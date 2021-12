Basilea, Esposito si rifiuta di entrare contro il Qarabag: i dettagli

Arrivano conferme dalla Svizzera sul rifiuto da parte di Sebastiano Esposito di entrare in campo nel match contro il Qarabag

Arrivano brutte notizie riguardanti Sebastiano Esposito. L’attaccante del Basilea – in prestito dall’Inter -, è stato protagonista ieri di un gesto non certamente positivo.

Stando a quanto riporta Blick, infatti, l’ex nerazzurro si sarebbe rifiutato di entrare in campo nella gara vinta contro il Qarabag. Il tecnico della squadra svizzera aveva scelto di mettere in campo il classe 2002 – rientrato dopo 3 mesi dall’infortunio – per gli ultimi 10 minuti, ma l’attaccante si è rifiutato, scatenando un battibecco che ha coinvolto anche il capitano Valentin Stocker, Michael Lang e Jordi Quintillà.

Queste le parole del portavoce del club Simon Walter, che ha dichiarato: «Non è tollerabile, ma discuteremo di tutto il resto internamente».