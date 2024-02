Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: dove vederla, orario e probabili formazioni

Tutto sulla sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Questa pomeriggio tocca al Bayer Leverkusen e al Bayern Monaco scendere in campo per il big match di Bundesliga, in programma alla Bayer Arena. Per la squadra di Xabi Alonso, attualmente a +2 in classifica, è la chance di allungare in vetta, mentre il Bayern Monaco spera di ritrovare la testa della classifica. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Borja Iglesias. All. Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane. All. Tuchel.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: orario e dove vederla

Il big match, valido per la 21ª giornata di Bundesliga è in programma alle ore 18:30 allo stadio Bayer Areba. Sarà visibile in diretta su Sky o in streaming sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Canale 201 e 213 per il 4K.